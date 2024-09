Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)DEL 9 SETTEMBREORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO. SULL’ARDEATINA INCIDNETE RIMOSSO, PERMANGONO CODE TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.