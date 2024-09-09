Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 18:15 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA. SULL’ARDEATINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, FILE IN PROSSIMITÀ DI COLLI DI ENEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17:45 - ASTRALSPA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULL’ARDEATINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17:15 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA ROMA-FIUMICINO A TUSCOLANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 16:30 - TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI ALLE 16:30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ALLO STATO DEL SERVIZIO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA. PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. romadailynews
- Interventi stazione Bella - Muro: Ferrone, una significativa riqualificazione dell' infrastruttura ferroviaria strategica per l'area Marmo ... - Ferrone sottolinea che la Provincia insieme al Comune e alla Regione è firmataria ' con ( ) che oltre ai lavori nello scalo riguarda il miglioramento della viabilità per raggiungere la ... radiosenisecentrale
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