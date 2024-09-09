Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17:45 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA. SULL’ARDEATINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, FILE IN PROSSIMITÀ DI COLLI DI ENEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 16. IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ASTRALSPA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 16:30 - ASTRALSPA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA ROMA-FIUMICINO A TUSCOLANA. TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI ALLE 16:30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ALLO STATO DEL SERVIZIO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 16. IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 15:30 - ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 15. 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL E TRAM, MENTRE SONO CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE LINEE DELLA METROPOLITANA, E LE FERROVIE REGIONALI METROMARE, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE; DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI, A SEGUIRE UN MESSAGGO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Strade. Già 277 pedoni uccisi da inizio anno. Sono soprattutto anziani e sulle strisce - La regione con il tasso più alto di mortalità è anche in questo caso la Lombardia (25 morti), ... Non bastano però solo limiti: bisogna infatti che anche la viabilità sia riorganizzata, sia per non ... avvenire
- Regionali, Marcello (Fratelli d'Italia) corre al fianco di Ugolini: 'Marecchiese e sanità punti fondamentali' - ...e sanitaria di un territorio vasto ma con pochi residenti e della necessità di una nuova viabilità Marecchiese. Ha ribadito ovviamente la necessità dell'impegno dei prossimi eletti in Regione della ... riminitoday
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