Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)DEL 9 SETTEMBREORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA-FIUMICINO A TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI ALLE 16:30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ALLO STATO DEL SERVIZIO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral