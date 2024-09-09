Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 17:15 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA Roma-FIUMICINO A TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI ALLE 16:30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ALLO STATO DEL SERVIZIO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 16:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA ROMA-FIUMICINO A TUSCOLANA. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 16. TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI ALLE 16:30 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ALLO STATO DEL SERVIZIO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 15:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA SULL’A1 FIRENZE-ROMA, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE. 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL E TRAM, MENTRE SONO CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE LINEE DELLA METROPOLITANA, E LE FERROVIE REGIONALI METROMARE, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE; DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI, A SEGUIRE UN MESSAGGO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA; SULLA STESSA ROMA-TERAMO SEGNALATA ANCHE PIOGGIA INC ORSO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Strade. Già 277 pedoni uccisi da inizio anno. Sono soprattutto anziani e sulle strisce - La regione con il tasso più alto di mortalità è anche in questo caso la Lombardia (25 morti), ... Non bastano però solo limiti: bisogna infatti che anche la viabilità sia riorganizzata, sia per non ... avvenire
- Regionali, Marcello (Fratelli d'Italia) corre al fianco di Ugolini: 'Marecchiese e sanità punti fondamentali' - ...e sanitaria di un territorio vasto ma con pochi residenti e della necessità di una nuova viabilità Marecchiese. Ha ribadito ovviamente la necessità dell'impegno dei prossimi eletti in Regione della ... riminitoday
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma