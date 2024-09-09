Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 10:30 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 9. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA A PARTIRE DAL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ INV IAGGIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA, A CAUSA DI CADUTA ALBERI SULLA CARREGGIATA AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA E A ROMA E’ INIZIATO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 09:15 - 30 E FINO ALLE 16. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 8. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 30 A RISCHIO LE CORSE DI BUS, COTRAL, TRAM E METROPOLITANA; POSSIBILI DISAGI ANCHE PER LE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA BUFALOTTA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; IN CHIUSURA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 08:45 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 30 E FINO ALLE 16. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA BUFALOTTA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; IN CHIUSURA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
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