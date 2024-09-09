Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 09:45 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 9.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 09:15 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA BUFALOTTA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; IN CHIUSURA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 08:45 - 30 A RISCHIO LE CORSE DI BUS, COTRAL, TRAM E METROPOLITANA; POSSIBILI DISAGI ANCHE PER LE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 30 E FINO ALLE 16. VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA BUFALOTTA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; IN CHIUSURA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 7. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA SALARIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; RESTIAMO PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO E’ CHIUSA L’USCITA DI SAN CESAREO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo in otto regioni, nubifragi su Lombardia e Toscana. Dispersi quattro alpinisti - ... dopo aver messo in difficoltà le regioni del Nord, tra allagamenti, problemi alla viabilità e ... A Radicondoli (Siena), ha reso noto ieri sera su Telegram il presidente della Regione Toscana Eugenio ... tg24.sky
- Maltempo con temporali, vento e grandinate in tutta Italia: in otto regioni allerta arancione - ... innalzamento dei corsi d'acqua, fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e ... da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con ... repubblica
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma