Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 08:15 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 7.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA SALARIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA CASSIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; RESTIAMO PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO E’ CHIUSA L’USCITA DI SAN CESAREO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 19:30 - 20 PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RALLENTAMENTI E CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA DIREZIONE EUR SULLA VIA DEI LAGHI PER INCIDENTE LUNGHE CODE A MARINO TRA VIA SPIAGGIA DEL LAGO E VIA SPINABELLA DIREZIONE APPIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DIVINO AMORE DIREZIONE FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO IN Via Cassia dove UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE GRA INFINE IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE SAN PIETRO E BORG9O SANTA MARIA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 19:00 - 20 PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RALLENTAMENTI E CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA DIREZIONE EUR SULLA VIA DEI LAGHI PER INCIDENTE LUNGHE CODE A MARINO TRA VIA SPIAGGIA DEL LAGO E VIA SPINABELLA DIREZIONE APPIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DIVINO AMORE DIREZIONE FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO IN Via Cassia dove UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE GRA INFINE IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE SAN PIETRO E BORG9O SANTA MARIA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Maltempo con temporali, vento e grandinate in tutta Italia: in otto regioni allerta arancione - ... innalzamento dei corsi d'acqua, fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e ... da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con ... repubblica
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