Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 07:30 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 7.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 19:30 - ORE 18. 20 PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RALLENTAMENTI E CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA DIREZIONE EUR SULLA VIA DEI LAGHI PER INCIDENTE LUNGHE CODE A MARINO TRA VIA SPIAGGIA DEL LAGO E VIA SPINABELLA DIREZIONE APPIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DIVINO AMORE DIREZIONE FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO IN Via Cassia dove UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE GRA INFINE IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLE SAN PIETRO E BORG9O SANTA MARIA DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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