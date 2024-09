Via Oberdan | Spara tre colpi con una pistola rubata in casa nasconde una revolver e 13mila euro | arrestato

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le numerose segnalazioni di alcuni cittadini che avevano udito degli spari, la corsa dei carabinieri in via, l'arresto e il sequestro delle armi. Sono stati momenti concitati quelli vissuti nei giorni scorsi in zona piazza XX Settembre quando alcuni abitanti della zona avevano udito delle