Veniteci a prendere rischiamo di morire congelati | i quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Non vediamo nulla,di». Duedi quaranta anni sonosul, a 4.600 metri di altitudine e a 200 dalla vetta. Sono rimasti bloccati nella morsa della nebbia dalle 17 e 30 di sabato pomeriggio. Lei è ligure e lui è lombardo. Anche due cittadini coreani risultano. Ma di loro i soccorritori non conoscono nemmeno la posizione. I telefoni cellulari dei due italiani non danno segnali da ieri. Probabilmente sono scarichi. Trecento metri più in basso c’è il rifugio Vallot. Un bivacco di emergenza con coperte. «Siamo finiti in un crepaccio, ma ne siamo usciti, ma adesso non sappiamo bene dove siamo e abbiamo freddo, tanto freddo. Da dove scendiamo?», è uno dei messaggi mandati al soccorso. I dueI due italiani e i due coreani rischiano la morte per ipotermia. Le temperature sono in ribasso.