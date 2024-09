Venezuela | Blinken ‘González migliore speranza per la democrazia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Washington, 9 set. (Adnkronos) – Antonyha affermato su X che Edmundo González “rimane laper la democrazia” in, dopo che l’ex candidato alla presidenza è andato in esilio in Spagna. Secondo il segretario di Stato americano, la partenza di González dal“è il risultato diretto delle misure antidemocratiche che il presidente Nicolás Maduro ha scatenato contro il popolono”.Poco dopo essere atterrato con la moglie alla base militare di Torrejón de Ardoz, fuori Madrid, González ha dichiarato, in un messaggio audio, di essere “fiducioso che presto continueremo la lotta per ottenere la libertà e il recupero della democrazia in”.