Vela | Vuitton Cup Luna Rossa squalificata va allo spareggio con INEOS

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per l'imbarcazione italiana problemi idraulici ed elettrici BARCELLONA (SPAGNA) -va alla regata dicontroBritannia. L'imbarcazione italiana è stataper via di problemi idraulici ed elettrici, pertanto la regata va ad Alinghi, già qualificata per le semifinal