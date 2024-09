Vela | Louis Vuitton Cup Luna Rossa ko con Ineos Britannia che chiude in testa il Round Robin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Barcellona, 9 set. (Adnkronos) - Niente da fare perche viene battuta danello spareggio per il primo posto nele quindi deve accontentarsi della seconda piazza in vista delle semifinali. L'imbarcazione inglese ha dominato la regata sin dal via ed ha chiuso con un vantaggio di 42''.vince ilgrazie ad una giornata perfetta che ha visto la vittoria contro Orient Express, la sconfitta per squalifica dicontro Alinghi e la successiva vittoria nello spareggio contro la barca italiana. Sarà quindi Ineso a scegliere l'avversario delle semifinali a cui accedono anche American Magic e Alinghi rispettivamente terzi e quarti. Eliminati i francesi di Orient Express che chiudono con una sola vittoria. Le semifinali inizieranno il 14 settembre.