Valtellina Summer League giù il sipario Alla Vanoli il derby lombardo contro Varese

(Di lunedì 9 settembre 2024) LaCremona supera 84-80 la Pcanestroal PalaScieghi di Sondrio nell’ultima partita delladi basket. Partenza super di, con Mannion in cabina di regia a dettare legge e i ritmi della squadra (13-5 peral 6’). Lariordina le idee e si rifà sotto sul 15-12 con Nikolic. Il capitano di Cremona, Lacey firma il pari a 10“ dal termine del primo quarto (17-17). Nel secondo, Cremona prova a scappar via sul 31-27 al 13’, quindi Eboua mette nella retina il pallone del 35-29 al 15’30“. Il primo tempo termina sul 47-38 per lacon 5 punti di fila di Lacey.recupera grazie a Harris, Librizzi e Mannion (già a 21 punti) e risale sul 66-63, ma nel quarto parziale dimentica di entrare in campo per 2’15“ e Cremona con Nikolic si riporta sul +10 (73-63).