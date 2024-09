Valanga monte Castore | un morto4 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 18.25 Uno degli alpinisti travolti dallacaduta nel primo pomeriggio sul, nel massiccio delRosa, è morto. Lo riferisce il Soccorso alpino valdostano. Quattrosono stati portati dai soccorritori al rifugio Sella e da qui in elicottero ad Aosta. Vengono condotti in ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Altri tre vengono portati a Cervinia, a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza, per ricostruire l'accaduto.