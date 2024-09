Va a processo per il furto di 120mila euro ma viene scagionata | E' parente affine non punibile

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) ANCONA - Aveva messo tutti i suoi risparmi in una valigetta 24 ore, custodita in casa. Dopo aver accompagnato la moglie in aeroporto, perché la donna tornava in Romania per un battesimo, la figlia non legittima (solo di lei e quindi da lui acquisita) gli avrebbe sottratto il denaro,