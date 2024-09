US Open ascolti tv Sinner-Fritz | 3 2 milioni di spettatori tra Supertennis e Sky

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) La finale dello US2024 tra Jannike Taylorha battuto ogni record possibile su, diventando la partita più vista di sempre nella storia del canale. Ben 1.788.045in media hanno visto il match in chiaro, mentre il totale dei contatti ammonta a 3.598.255, con uno share del 10,12%. Il picco è stato raggiunto a metà del terzo set (tra le 22 e le 22.05) con 2.116.244medi e 2.298.530 contatti. Lo share più alto, invece, è stato registrato in occasione del match point con il 12,74%. Gli italiani non si sono però accontentati solo della partita ma hanno seguito anche il post, che ha totalizzato in media 622.373, con 1.538.759 contatti, e uno share medio del 5.43%.ha inoltre festeggiato i record in una singola giornata per ascolto medio (272.475), contatti (4.309.615) e share medio (3,31%).