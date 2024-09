Una rivista che ispira | moda lifestyle travel e molto altro

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) All’interno di un panorama editoriale – in ambito fashion – affollato e forse saturo, è sempre più difficile imbattersi in voci capaci di mettere a fuoco nuove tendenze realmente d'zione. Leditradizionali, infatti, tendono a proporre canoni di bellezza stereotipati in cui per