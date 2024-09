Un tuffo in acqua per salvare la figlia di due anni e poi il volo al Meyer In rianimazione bimba caduta in piscina

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) È stato il babbo ad accorgersi che la bambina non era più sul bordo della. Quando ha visto il suo corpicino in, in un punto profondo circa 180 centimetri, si è subito tuffato per recuperarla. La piccola però pare abbia ingeritoed è stato solo grazie al massaggio cardiaco e