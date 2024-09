Un 32enne con precedenti arrestato alla stazione mentre tentava di fuggire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pontedera, 9 settembre 2024 - Il commissariato di polizia di Pontedera ha tratto in arresto un uomo di 32 di origini marocchine. Nei confronti dell’uomo era stata emessa, nei giorni scorsi, dal gip del Tribunale di Livorno, ordinanza di aggravamento della misura cautelare in quanto, sebbene già sottopostomisura cautelare dell’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria, si era reso responsabile di altri reati contro il patrimonio, consumati nello scorso mese di agosto, sia a Follonica e a Pontedera, quando gli agenti lo avevano rintracciato in centro con capi di abbigliamento (scarpe e maglie), rubati in un negozio. In questo caso, era stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione ed era stato richiesto all’autorità giudiziaria l’aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia in carcere data la sua elevata pericolosità sociale.