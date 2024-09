Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Bruxelles in apertura di se vuole aumentare la propria produttività e quindi nel lungo periodo preservare il proprio modello sociale lui deve cambiare radicalmente perché siamo già in modalità crisi l’allarme lanciato dall’ex presidente della BCE del consiglio Mario Draghi che presenta a Bruxelles insieme alla presidente della commissione Ursula von der leyen il rapporto sul futuro della competitività Europea composto da due documenti uno riassuntivo di una sessantina di pagina altro approfondito di oltre 300 pagine poi te lo porto dice draghi arriva in un momento difficile per il nostro continente dobbiamo abbandonare l’illusione che sono rimandando si possa preservare il consenso in realtà la procrastinazione solo prodotto una crescita più lenta dobbiamo garantire che le nostre istituzioni ...