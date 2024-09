Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 9 settembre a microfono Giuliano Ferrigno una sfida esistenziale che richiede investimenti senza precedenti attendere Europa sull’ impervio terreno della competitività Mario Draghi presenta zona porto in una conferenza stampa congiunta con la presidente della commissione Ue Ursula von der layer secondo l’ex premier italiano il presidente della BCE serve aumentare gli investimenti di circa 5 punti percentuali del PIL fino a raggiungere livelli degli anni 60 e 70 per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione di carbonizzazione rafforzamento delle capacità di difesa si parla del doppio della quarta stabilito dal piano Marshall che tra il 1948 è il 1951 era tra l’uno e il due per cento del PIL e significa mettere su come minimo 750 800 miliardi aggiuntivi all’anno passando di circa il 22% al 27% del PIL e occupazione ...