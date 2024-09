Ue | Alfieri ' da Draghi parole importanti governo si confronti su piano strutturale bilancio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Oggi abbiamo ascoltato ledi Mario. Il suo Rapporto sulla Competitività dell'Ue, ci dice che senza investimenti, riforme, innovazione l'Europa non ha futuro. Anche noi pensiamo che l'orizzonte europeo sia quello a cui guardare per la crescita e il futuro del nostro Paese. Ieri Elly Schlein ha indicato il terreno su cui il Pd si impegnerà nel Paese e in Parlamento: sanità, istruzione, lavoro, politiche industriali e diritti". Così il senatore Alessandro, responsabile Riforme e PNRR del Pd. "Su questo vogliamo, e crediamo sia necessario, un confronto con tutte le forze politiche di opposizione e di maggioranza.