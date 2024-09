Uccide la moglie a Ravenna e chiama il 112

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Un uomo di 78 anni hato il 112 dopo aver ucciso la. È successo oggi in un appartamento di via Colombo Lolli. Sul posto ci sono i carabinieri e la Scientifica. Secondo una prima ipotesi, la donna era gravemente malata e sarebbe stata soffocata; sono in corso accertamenti. L'anziano si trova ancora nell'appartamento, insieme ai carabinieri e al pubblico ministero. Secondo quanto trapela dagli inquirenti, l'uomo "è collaborativo".