Uccide la madre a coltellate fermato 43enne

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Omicidio a Gela, in provincia di Caltanissetta. Una donna di 62 anni, Francesca Ferrigno, è stata uccisa con una coltellata dal figlio al culmine di una lite in casa. L'uomo, Filippo Tinnirello, è stato subitodalle forze dell'ordine. La tragedia nel quartiere Cantina Sociale. Erano frequenti in casa le liti tra Francesca Ferrigno, 62 anni, e il figlio primogenito Filippo Tinnirello, 43 anni, che questa sera, al culmine dell'ennesima lite in famiglia, ha impugnato il coltello e ha ucciso la. L'uomo, stravolto, è uscito di casa e a piedi si è diretto al vicino commissariato di polizia. Consegnandosi, ha raccontato piangendo quanto accaduto poco prima. Nel frattempo i carabinieri del Reparto territoriale di Gela, che indagano sul fatto, erano già sul posto perché allertati dai vicini di casa. Nell'appartamento della tragedia i rilievi della Scientifica.