Turchia tre gol all’Islanda per i tre punti Calhanoglu sostituito

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ladi Vincenzo Montella non sa più perdere e supera anche l’Islanda in casa per 3-1. Hakanha giocato, ma non tutta la gara. NOTIZIE POSITIVE – Lapassa sull’Islanda vincendo per 3-1 e arrivando così a quota 4nella Lega B di UEFA Nations League. Il protagonista assoluto della serata è Kerem Akturkoglu, che segna una tripletta rendendosi decisivo per il successo della sua nazionale. Colpisce a partita appena iniziata, precisamente al minuto 2, poi al 52? su passaggio di Eren Elmali. Chiude la serata con il guizzo al minuto 88 su assist di Arda Guler. L’Islanda ha provato a mettere in discussione l’esito della gara con la rete di Victor Palsson al 37?, ma non è bastato almeno per un pareggio. L’Inter ottiene notizie sicuramente positive, perché Hakanha giocato, ma non tutta la partita.