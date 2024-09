Traffico Roma del 09-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio Al momento abbiamo chiudere le due direzioni per un incidente e lavori sulla tangenziale Esattamente tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria verso lo stadio Olimpico È tra la Farnesina e via Salaria direzione San Giovanni per un precedente incidente ancora code poi sulla via Pontina tra il raccordo e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia mi ricordo che sulla via Appia per allagamenti hai chiuso il sottopasso tra il bivio per l’aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare nelle due direzioni ilscorre sulle corsie laterali intanto alle 16:30 è in corso lo sciopero nazionale nel trasporto pubblico al momento per effetto dello sciopero sono chiuse tutte le linee della metropolitanana dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.