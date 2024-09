Traffico Roma del 09-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in zona nord incidente concludi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare abbiamo lunghe code tra il bivio per la dichiarazione dinord è la Cassia soliti rallentamenti perinvece in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina altro incidente sulla via Pontina all’altezza di via di Vallerano direzioneci sono in questo caso code a partire da Castelno è sempre per incidente si sta in coda sulla tangenziale Tra il video per laL’Aquila e la Tiburtina e poi tra la Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche in carreggiata opposta Quindi verso San Giovanni tra l’uscita Tor di Quinto e la Salaria anche qui per incidenteintenso poi in entrata in te sul tetto Urbano della A24 in fila dal raccordo alla tangenziale per allagamenti troviamo chiuso il ...