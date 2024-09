Ti prego fammi salire sul palco con te E Venditti la invita a cantare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Macerata, 9 settembre 2024 - Sabato sera Antonelloha conquistato lo Sferisterio di Macerata. Ma ha anche realizzato un desiderio: quello della tolentinate Silvia Castelli.“Ti, avvera il mio sogno disulcon te”, è stata la richiesta della Castelli tra il pubblico, attraverso uno striscione. E il cantautore l’ha esaudito; in pratica si è accorto della scritta mentre stava cantando “In questo mondo di ladri” e le ha fatto cenno di raggiungerlo. “La mia passione per Antonellonasce quindici anni fa, dopo il concerto tenutosi a Tolentino nel luglio 2009 – racconta Silvia Castelli -. Conoscevo già le sue canzoni, ma vederlo dal vivo è stato emozionante, la sua voce mi ha conquistata. Da allora ho visto altri undici concerti e per quest'ultimo sono riuscita a prendere il posto in prima fila.