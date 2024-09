Tensione sui colli | uomo con coltello fermato con il taser

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLe volanti della polizia sono intervenute nella notte tra sabato e domenica nella stradanare di in via dell’Angelo Custode, dopo una segnalazione del personale del 118 che si trovava presso il cortile di un’abitazione. Undi