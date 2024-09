Tennis | Sinner consolida primato nel ranking Atp 9 azzurri tra top 100

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'altoatesino, dopo il trionfo agli Us Open, quasi sicuro di chiudere la stagione da n.1 ROMA - Jannikinizia la settimana numero 14 da numero 1 del mondo. Il primo italiano a vincere due Slam in singolare in una stessa stagione, Australian Open e US Open, e il primo giocatore dopo Guillermo