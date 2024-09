Tennis Nicola Pietrangeli su Sinner | È quasi imbattibile solo Alcaraz può insidiarlo Ma le Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Jannikora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo, secondo me quando sta bene è”. Parole e musica diche fa i complimenti all’azzurro che ieri sera ha dominato la finale degli US Open 2024 vincendo l’atto conclusivo contro Taylor Fritz con il punteggio di 63 64 75 in poco più di 2 ore di gioco. Dopo che, spesso, la leggenda delitaliano aveva punzecchiato l’altoatesino, questa volta arrivanoelogi per il numero 1 del mondo. “Jannikora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo, secondo me quando sta bene è. ForseCarlospuò dargli fastidio, mentre per gli altri non vedo possibilità”.