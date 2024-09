Tarzia | Basta degrado in centro Disagio e insicurezza vanno governati non banalizzati

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Continua la caccia alnelstorico, dove i più sfortunati trovano riparo, non avendo un tetto dove dormire. Una situazione allarmante, innanzitutto per loro, che vivono in strada. Poi, per una questione di decoro, anche per chi in quelle vie ci vive e ci lavora. «Qualcuno degli