Sulla Termini-Centocelle si scontrano trenino e furgone

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Incidente. Per cause in corso di accertamento, alle 15,30 di oggi, 9 settembre, si è verificato lo scontro tra ile un. L'episodio è avvenuto su via Casilina, all'altezza di via del Mandrione.Accertamenti in corso da parte della polizia locale del V