Su Real Time la 22esima puntata della serie turca | finalmente arriva il lieto fine? 

(Di lunedì 9 settembre 2024) Hercai – Amore e vendetta è a un punto di svolta. Stasera alle 21.30 suva in onda lanumero 22, e cioè il finaleprima stagione. Dopo le recenti vicissitudini, per i protagonistista per cominciare un nuovo corso. Non prima, però, di aver affrontato ciò che accade negli episodi dal titolo La sorella ritrovata e Imprevedibile.