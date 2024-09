Startup | a Digithon ecco Weply app per acquisti facili e sicuri di attrezzatura sportiva usata di qualità

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Permettere di vendere e acquistare in modo sicuro attrezzature sportive usate di. E' l'obittivo della, che ha presentato il progetto nel corso della maratona digitale ditenutasi a Bisceglie in Puglia. "Siamo una piattaforma on line per acquistare e vendereoutdoor di seconda mano di. Ci