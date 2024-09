Sport in tv oggi lunedì 9 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quest’, la seconda settimana del mese comincia con una giornata intrigante per loitaliano. Protagonista (meteo permettendo) nel pomeriggio Luna Rossa a Barcellona contro Alinghi nell’ultimo impegno del round robin di Louis Vuitton Cup, con la possibilità di conquistare il primo posto nel girone in caso di vittoria sugli svizzeri. Dopo gli US Open ed in attesa delle Finals (group stage) di Coppa Davis, riparte nel frattempo il circuito maggiore femminile del tennis mondiale con il primo turno del WTA 500 di Guadalajara e del WTA 250 di Monastir. In serata spazio inoltre al calcio con Israele-Italia di Nations League e all’atletica con il Meeting di Bellinzona in cui saranno impegnate le stelle azzurre Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri.