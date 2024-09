Sono estasiata è una sensazione meravigliosa dice l' ex ballerina a Verissimo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Ti rendi conto che sto per diventare nonna? Divento nonna!, è una». Heather Parisi è al settimo cielo. La sua secondogenita, Jacqueline Luna Di Giacomo, è incinta: aspetta il primo figlio dal cantante Ultimo. Ma le polemiche, visto il rapporto complicato tra le due, nonmancate. E ora, in un’intervista rilasciata a, l’exrisponde senza tanti giri di parole a chi l’ha accusata, perfino, di non voler conoscere il nipotino in arrivo.