Sono 50 le offerte per il Centro Commerciale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oltre cinquantadi lavoro alI Gigli di Campi Bisenzio (FI). Tantii negozi che cercano commesse e Zara organizza anche il "recruiting day" l’11 settembre. "Zara nice to meet you" è il titolo della campagna di reclutamento del personale ovvero "Zara è felice di conoscerti". L’incontro con i possibili nuovi dipendenti per i negozi dei Gigli e di Firenze si svolgerà nello spazio co-working del(2° piano) dove saranno presenti gli addetti delle risorse umane. Bisogna candidarsi sul sito o sul portale Indeed per ricevere l’invito e i dettagli per partecipare. Le oreda 8 a 30 a settimana, contratto part time a tempo determinato più benefit: assistenza sanitaria integrativa, buoni pasto, sconti sui prodotti o servizi dell’azienda. Come per tutti i lavori nel, bisogna essere disponibili nei festivi.