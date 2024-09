Sofia Goggia nuova operazione alla tibia | salta la trasferta in Argentina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ora è ufficiale:non prenderà partesulle nevi argentine di Ushuaia. Unainiziata già da alcuni giorni per le compagne di squadra della campionessa bergamasca:ha deciso di rimuovere i mezzi di sintesi applicati lo scorso 5 febbraio, quando si procurò la frattura articolare scomposta pluri-frammentaria del pilonele destro durante un allenamento sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno. Come comunica la Fisi, l’è perfettamente riuscita ed è stata eseguitaclinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Herbert Schoenhuber, il dottor Riccardo Accetta (responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio) e il dottor Alberto Zangrillo.