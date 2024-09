Soccorso sui Navigli | mi hanno violentato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un giovane di 23 anni,all’alba di ieri mentre si trovava per strada in stato confusionale in zona, ha denunciato di essere statoe per questo è stato trasportato nel centro specializzato della clinica Mangiagalli per gli esami medici. Da quanto è stato riferito, il 118 è stato allertato poco prima delle 6.30. Il ventitreenne era in via Ascanio Sforza, lungo ilo Pavese, ed è stato raggiunto da un’ambulanza. Disorientato, e anche in stato di ebbrezza, ha raccontato di aver incontrato due persone che aveva conosciuto su un sito di incontri e che una delle due lo avrebbe aggredito e avrebbe abusato di lui. Il giovane, oltre a questo, non avrebbe ricordato altro. Ora sono in corso gli accertamenti della polizia per appurare quello che è accaduto.