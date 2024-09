Sinner vince US Open Slam a metà con Alcaraz | inizia nuova era

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo 20 anni, non c'è uno dei Big Three sul trono di un torneo major: Federer, Nadal e Djokovic sono il passato? Jannikrà almeno 10 titoli dello. Parola di Martina Navratilova, che incorona l'azzurro, numero 1 del mondo, dopo il trionfo negli US, 23 anni, ha conquistato il secondo titolo