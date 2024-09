Sinner non si ferma | Presto nuovi arrivi nel team A 23 anni ho margini In Davis? Devo valutare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jha vinto gli US Open 2024 di tennis battendo in tre set il padrone di casa statunitense Taylor Fritz nell’ultimo atto: in conferenza stampa il tennista italiano ha analizzato il match vinto ed ha fatto un bilancio del torneo e della stagione, parlando anche della Coppa. I momenti più importanti del torneo, nel bene e nel male: “Credo che sia stato difficile, ovviamente, anche iniziare il torneo: prima partita, tanti dubbi, tante cose anche nella testa, non era semplice, ma ho iniziato a crederci forse anche dopo O’Connell. Mi son sentito già un po’ meglio in campo e mi ha dato un pochettino più di confidenza. Sono riuscito ad alzare un po’ il livello e poi con Tommy Paul ho iniziato sotto 4-1, doppio break, poi dopo ho trovato il ritmo, e poi il terzo set 6-1.