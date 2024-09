Scuola | come chiedere i contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani periodici e riviste scientifiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato il bando (clicca qui per scaricarlo) per l’anno scolastico 2024/25 rivolto alle scuole, statali e paritarie di ogni ordine e grado, per accedere al contributo per il rimborso delle spese sostenute perdi uno o più, riferiti anche alla medesima testata, ae di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.