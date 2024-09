Sciopero trasporto pubblico locale oggi fermi bus tram metro | orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 9 settembre 2024)si prospetta una giornata difficile per chi viaggia con i mezzi pubblici locali in diverse città. Alcune sigle sindacali, come CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL, hanno indetto unodi 8 ore del personale delle aziende diin tutta Italia (con l’eccezione di Torino e Palermo), con diverse modalità territoriali.