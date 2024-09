Schianto in A19 morto Massimiliano Frumenti due bambini gravissimi

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ieri pomeriggio, un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Resuttano, in direzione Palermo. Nello scontro tra due autovetture, un uomo di 57 anni,, romano residente a Catania, ha perso la vita. Elisoccorso in azione per trasportare i feriti Oltre alla vittima, l’incidente ha causato il (Monrealelive.it)