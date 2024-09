Sangiuliano chi? Quel contratto delle troupe del cinema scaduto da venticinque anni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Succede che, mentre ormai l’ex ministro della Cultura Gennaroha lasciato il posto ad Alessandro Giuli, i lavoratori delitaliano sono in stato di mobilitazione. Hanno protestato durante il Festival di Venezia e il comitato “Siamo ai titoli di coda” ha scritto già una nuova lettera al neoministro. Il cuore della protesta è la riforma del tax credit, arrivata in ritardo dopo quasi un anno di attesa e stop forzatoproduzioni, introducendo nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni, che – dicono – sono «insostenibili» per i film indipendenti. Ne ha parlato pure NMoretti da Venezia. Mentre, prima di dimettersi, si è preoccupato di firmare i decreti per le nomine della “commissione selettivi”, che èla stabilisce quali film possono ricevere i finanziamenti pubblici.