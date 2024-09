Sala cerca un nuovo consulente per l' ambiente I numeri dicono che Area C non funziona

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 9 settembre 2024) E' uscito unbando di palazzo Marino perre un esperto che si occupi di «cambiamenti climatici». In agosto una ridell'Aci aveva confermato che in 10 anni il parco automezzi a Milano è in costante aumento, nonostante l'aumento del ticket.