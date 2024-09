Rubinetti a secco per 7 ore a Salerno | la mappa dei disagi

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per eseguire i lavori programmati all’interno del Serbatoio di Fuorni sito in Via Monticelli, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, il 12 settembre sarà sospesa