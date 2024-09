Roma infortunio Dovbyk | ansia per l’esito degli accertamenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Laè in campo per preparare il lunch match contro il Genoa con il chiaro obiettivo di svoltare la stagione dopo la prima parte molto deludente. Il tecnico Daniele De Rossi dovrà valutare le condizioni di, grande delusione delle prime sfide. L’attaccante ha accusato un fastidio all’adduttore dopo la gara contro la Juventus. Nella giornata di martedì sarà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico giallorosso. L’ucraino è in dubbio per la sfida contro il Genoa. Il verdettoesami è atteso mercoledì. Le condizioni di Pellegrini Lorenzo Pellegrini si sottoporrà ad altri medici nelle prossime ore e la speranza è il calciatore si sia fermato in tempo. Anche il centrocampista è in dubbio per la gara contro la compagine di Gilardino.